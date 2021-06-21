В Казани пройдут Дни славянского кино

В Казани в рамках кинофестиваля народов РТ «Панорама» пройдут Дни славянского кино. Показы приурочены ко Дню дружбы и единения славян, который 25 июня отмечают более 300 млн славян всего мира. Об этом сообщает Минкульт РТ.

В кинотеатре «Мир» покажут фильмы украинских, белорусских, польских и русских кинематографистов.

Фильмы будут показаны бесплатно, по предварительной брони мест на сайте кинотеатра или в кассе.

Организаторы — Министерство культуры РТ, ГБУ «Дом дружбы народов» РТ и учреждение культуры «Татаркино».

Фестиваль откроется 25 июня в 19:00 короткометражным анимационным фильмом «Сказание о гуслях» (Белоруссия) режиссера Татьяны Кублицкой. Затем будет показан фильм «Счастье в конверте» (Россия), где раскрываются три истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений. Торжественное открытие запланировано в 18.30.

26 июня в 12.00 покажут анимационный фильм «Клара и волшебный дракон» (Украина), который рассказывает об уникальном появлении в сказочном мире волшебного дракончика.

В 14.00 пройдет показ военной драмы «Эскадрилья 303. Подлинная история» (Польша). История о польских летчиках, которые, на первых порах недооцененные и высмеиваемые, становятся легендой.