В Казани пройдут Дни культуры Беларуси в РФ

С 17 по 20 августа 2022 года в Казани пройдут Дни культуры Республики Беларусь в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

Так, в четверг, 18 августа, в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова состоится гала-концерт, а также откроется выставка «Неглюбская текстильная традиция», подготовленная Неглюбским сельским центром ткачества и Ветковским музеем старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова.

В этот же день в музеях А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Национального музея Республики Татарстан будет развернута выставка «Песняры зямлі беларускай», экспозицию которой составят работы, созданные участниками международного пленэра, посвященного 140-летию со дня рождения народных поэтов Беларуси Янки Купалы и Якуба Коласа. Выставка продлится до 30 августа.

Также в рамках проекта в Казани, в кинотеатре «Синема 5» (ТРЦ «Республика», ул.Петербургская, 9), состоятся показы белорусских кинофильмов «Судьба диверсанта» (2021 г.) и «Подрыв» (2022 г.).

Дни культуры Республики Беларусь проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Беларусь. Организатор мероприятий – Росконцерт.