В Казани пройдут Дни Александринского театра

С 1 по 3 апреля состоятся «Большие гастроли» Национального драматического театра России (Александринского театра) в Казани. В рамках федерального направления «Больших гастролей» на сцене Татарского государственного академического театра имени Камала пройдут показы спектаклей «Вертинский. Русский Пьеро» (2 апреля) и «Маузер» (3 апреля).

«Та работа, которая ведется в масштабах страны, обеспечивающая мобильность профессиональных коллективов – это большой шаг к еще большему продвижению культурных ценностей в самые разные уголки нашей страны. Гастроли Александринского театра в Казани последний раз были проведены пять лет назад, и надо сказать, что раньше такие встречи не имели такую системность», – рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она подчеркнула, что возможность проведения гастролей санкт-петербургской труппы не только в Казани, но и других городах региона в будущем могли бы вызвать позитивный резонанс среди публики.

Спектакль-концерт «Вертинский. Русский Пьеро» народного артиста России Николая Мартона входит в цикл работ выдающихся мастеров александринской сцены «Монологи в Царском фойе». Он создан по музыкальным новеллам, «песенкам» великого русского актера, поэта и шансонье Александра Вертинского. «Вертинский. Русский Пьеро» – больше, чем ретроспектива комических ариеток и печальных песен Вертинского. Это и размышление о судьбе артиста, в котором сквозь иронию и тайну таланта звучит подлинная трагедия ушедшего века.

Постановка Теодороса Терзопулоса – первая полная сценическая версия пьесы Хайнера Мюллера «Маузер» в России. «Маузер» – радикальная вариация на тему романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», эпизод из второй книги романа, описывающий службу Бунчука в Революционном трибунале Донского ревкома.

Спектакли также будут доступны и по программе «Пушкинская карта».

«Нужно отдельно отметить, что помимо показов спектаклей в Казани будет представлена и параллельная программа Александринского театра в Казани. На мой взгляд, она расширяет и дополняет нашу гастрольную историю», – считает режиссер Национального драматического театра России Антон Оконешников.

Гастроли Александринского театра в Казани пройдут в формате «Дней Александринского театра», в программу которых включены творческий вечер народного артиста России Николая Мартона (1 апреля), актерский тренинг по методу Теодороса Терзопулоса для профессиональной аудитории, который проведут молодые артисты (3 апреля). Место проведения – Дом актера имени Салимжанова.

«Татарстан – очень символичный для нас регион, мы имеем давние дружеские отношения с Камаловским театром, с министром культуры РТ. Программа предполагается насыщенная, но на этом наше сотрудничество с Татарстаном не закончится. Мы в этом году приняли решения расширить сотрудничество с республикой, и в рамках фестиваля “Науруз” в июне мы проведем образовательный интенсив, а также с Министерством культуры РТ – одну из сессий национальной театральной школой», – рассказал директор Национального драматического театра России Сергей Емельянов.

Одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Уникальность проекта в том, что все жители многонациональной страны теперь имеют возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства в своих регионах.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.