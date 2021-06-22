В Казани пройдут чемпионат и первенство Европы по борьбе сумо

25 июня в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» стартует первенство Европы среди юниоров и юниорок по сумо. Спортсмены будут соревноваться в двух возрастных категориях. В первый день турнира определят сильнейших сумоистов до 22 лет, а 26 июня на площадку выйдут атлеты до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

В воскресенье, 27 июня, пройдет уже взрослый чемпионат Европы, в котором примут участие сильнейшие сумоисты из более чем 20 европейских стран.

В составе сборной России, которая выступит на чемпионате Европы, 32 борца – по два в каждой весовой категории среди мужчин и среди женщин.

В заявке молодежной сборной России значатся 52 спортсмена, которые будут бороться в Казани за медали континентального первенства.