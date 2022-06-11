В Казани пройдут бесплатные тренировки по сапсерфингу

В Казани, на набережной у Центра семьи «Казан», организуют бесплатные тренировки по сапсерфингу. Спортсмены Федерации серфинга РТ обучат казанцев правильно стоять на сапборде.

Тренировки пройдут сегодня и завтра, а также 18 и 19 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Сегодня участникам необходимо собраться в 10.50 на парковке Чаши (улица Сибгата Хакима, 4), ориентир — синий флаг Федерации серфинга РТ, начало занятий в 11.00.

Рекомендуется взять с собой сланцы, полотенце, купальник или шорты, сменную одежду, головной убор и воду.

25 июня в Казани пройдет второй ежегодный фестиваль сапсерфинга Sup Fest Kazan. Любой желающий сможет применить полученные навыки на маршруте по акватории Казанки и посмотреть главное событие фестиваля — костюмированный парад на сапбордах, передает пресс-служба мэрии Казани.