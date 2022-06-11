news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
11 июня 2022  09:59

В Казани пройдут бесплатные тренировки по сапсерфингу

news_top_970_100

В Казани, на набережной у Центра семьи «Казан», организуют бесплатные тренировки по сапсерфингу. Спортсмены Федерации серфинга РТ обучат казанцев правильно стоять на сапборде. 

Тренировки пройдут сегодня и завтра, а также 18 и 19 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Сегодня участникам необходимо собраться в 10.50 на парковке Чаши (улица Сибгата Хакима, 4), ориентир — синий флаг Федерации серфинга РТ, начало занятий в 11.00. 

Рекомендуется взять с собой сланцы, полотенце, купальник или шорты, сменную одежду, головной убор и воду. 

25 июня в Казани пройдет второй ежегодный фестиваль сапсерфинга Sup Fest Kazan. Любой желающий сможет применить полученные навыки на маршруте по акватории Казанки и посмотреть главное событие фестиваля — костюмированный парад на сапбордах, передает пресс-служба мэрии Казани.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100