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Общество 29 июля 2025 07:30

В Казани пройдут бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы»

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В кинотеатрах Казани 1, 2 и 3 августа пройдут бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы» о героях-железнодорожниках, сообщила пресс-служба казанского региона ГЖД.

«Показ фильма приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году железнодорожной славы на «РЖД» и Дню железнодорожника», – говорится в сообщении.

Художественно-исторический фильм состоит из семи новелл, рассказывающих о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Истории основаны на реальных событиях.

В Казани фильм можно посмотреть в кинотеатрах торговых центров «Парк Хаус» и «Республика». 1 августа показ состоится в 18.30, а 2-го и 3-го августа – в 14.00.

Возрастная категория фильма – «18+».

#80-летие Победы #кинопоказы #бесплатно #Казань
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