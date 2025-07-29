В Казани пройдут бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы»

В кинотеатрах Казани 1, 2 и 3 августа пройдут бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы» о героях-железнодорожниках, сообщила пресс-служба казанского региона ГЖД.

«Показ фильма приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году железнодорожной славы на «РЖД» и Дню железнодорожника», – говорится в сообщении.

Художественно-исторический фильм состоит из семи новелл, рассказывающих о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Истории основаны на реальных событиях.

В Казани фильм можно посмотреть в кинотеатрах торговых центров «Парк Хаус» и «Республика». 1 августа показ состоится в 18.30, а 2-го и 3-го августа – в 14.00.

Возрастная категория фильма – «18+».