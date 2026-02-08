В Казани пройдут бесплатные мероприятия ко Дню всех влюбленных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ДК железнодорожников на следующей неделе организуют серию бесплатных мероприятий, посвященных Дню всех влюбленных. Казанцев приглашают на мастер-классы, лекции и показ художественного фильма о любви, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Во вторник, 10 февраля, пройдет мастер-класс «Парная картина». Участники смогут совместно создать картину и забрать ее с собой на память. Начало в 18:30.

В среду, 11 февраля, для горожан проведут парное занятие по танцам «Румба». Мероприятие начнется в 19:00.

В четверг, 12 февраля, состоится лекция «Что такое «нормальные» отношения», на которой психолог расскажет о чувствах, личных границах и особенностях любовных отношений. Начало в 19:00.

Завершится неделя романтических событий 13 февраля показом мелодрамы «Три метра над уровнем неба» о первой любви и сильных эмоциях. Просмотр начнется в 18:00.

Вход на все мероприятия свободный, однако участие требует предварительной регистрации по телефону +7(843)590-09-35.