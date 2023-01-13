К юбилею Шаляпина в Казани пройдут бесплатные лекции от музыковедов Москвы, Питера и Уфы

В Национальной библиотеке РТ пройдет серия открытых бесплатных лекций от ведущих российских музыковедов, посвященных 150-летию всемирно известного баса Федора Шаляпина. Они состоятся 5, 9, 12, 15 и 20 февраля.

Юбилей известнейшего русского голоса прошлого поклонники его таланта и исследователи творчества и биографии отметят, напомним, 13 февраля. В этом году в Казани к этой дате приурочен не только Международный оперный фестиваль, который станет уже 41-м, который будет проходить с 30 января по 28 февраля, но большой просветительский и образовательный цикл мероприятий «К 150-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина», в программе которого и лекции музыковедов.

«Лекции будут длиться час-полтора и рассчитаны на аудиторию ориентировочно в 50 человек. Например, о части биографии Федора Шаляпина в Мариинском театре, в том числе в роли художественного руководителя этого коллектива, 5 февраля в 12 часов расскажет музыковед Наталья Кожевникова из Санкт-Петербурга. А музыковед Анна Петрова, которая приедет к нам также из Санкт-Петербурга, расскажет в этот же день в 14 часов о Шаляпине как постановщике оперы «Хованщина». Казанский киновед Адиля Хайбуллина покажет образы Шаляпина в кино и расскажет про одного из его сыновей, который стал известным киноактером 9 февраля в 18:30», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Театра оперы и балета имени Джалиля, который организует и Шаляпинский фестиваль, и серию лекций.

Помимо перечисленных 12 февраля в полдень состоится лекция кандидата искусствоведения, преподавателя Академии имени Гнесиных Михаила Анестратенко. Она будет посвящена творчеству Шаляпина-художника. С авторскими лекциями также выступят шаляпиноведы Ирина Вавиличева (расскажет 15 февраля в 18:30 о детстве Шаляпина) и Елена Замрий (познакомит с судьбой собственной семьи и детей Федора Шаляпина 20 февраля в 18:30).

С 31 января по 2 февраля будет проходить и образовательный интенсив «Школа оперного критика». Мастер-классы проведут главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая, журналист радиостанции «Радио России» Ольга Русанова, заведующая отделом культуры «Независимой газеты» Марина Гайкович. 1 февраля в Казанской консерватории пройдет научно-практический круглый стол «К 150-летию Ф.И.Шаляпина».

Цикл мероприятий «К 150-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина» проводится при грантовой поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.