В Казани пройдут бесплатные лекции и мастер-классы для интересующихся геймдевом

3 марта в Казани, в ИТ-парке им. Башира Рамеева, пройдет открытая деловая программа Всероссийского конкурса «Начни игру» и Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Организаторы приглашают всех желающих поучаствовать в мероприятии.

С 11:00 и до 20:30 все, кто интересуется особенностями и развитием геймдева, сможет бесплатно посетить около 30 лекций и мастер-классов от ведущих экспертов игровой индустрии со всей России.

В качестве спикеров выступят руководитель VK Play Александр Михеев, геймдизайнер и индиразработчик, основатель творческого пространства авторов игр «Индикатор» Сергей Гимельрейх, основатель новосибирской студии Cyberia Nova и геймдиректор «Смуты» Алексей Копцев, концепт-художник и арт-директор Hobby World Ольга Дребас, лидер Национальной киберфизической платформы «Берлога» Алексей Федосеев, основатель Sumo Tatami Константин Кондюков, а также представители АНО «Институт развития Интернета», организации Развития видеоигровой индустрии, Watt Studio, SPDstudio, Geeky House, «Нетологии», Института iSpring, Лаборатории геймификации ПАО «Сбербанк» и амбассадоры Всероссийского конкурса «Начни игру».

Также участники события смогут оценить игры, которые в рамках Всероссийского конкурса «Начни игру» создали команды — финалисты направления «Акселератор игровых проектов».

Вход бесплатный, гостям нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.