В Казани пройдут бесплатные кинопоказы к Международному дню инвалидов

Кинотеатр «Мир» подготовил цикл показов фильмов, приуроченный к Международному дню инвалидов. Кинопоказы пройдут с 1 по 10 декабря. ГБУК «Татаркино» приглашает к бесплатным просмотрам фильмов и мультфильмов людей с ограниченными возможностями.

«Мы собрали киноленты, в которых поднимается тема значимости жизни, ее уникальности и ценности. Герои этих фильмов сталкиваются со сложностями непреодолимой силы, но из ситуаций выходят победителями благодаря своей силе воли», – рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

1 декабря будет демонстрироваться фильм с тифлокомментариями и субтитрами «Призрак». Это российская фантастическая комедия режиссера Александра Войтинского с Федором Бондарчуком в главной роли. Этот же метр будет демонстрироваться также 4 и 7 декабря.

2 и 5 декабря зрители смогут насладиться семейной драмой «Расправь крылья» Николя Ванье. Сюжет приключенческой драмы с элементами комедии производства Франции и Норвегии основан на реальных событиях. Прототип главного героя сегодня живет во Франции и занимается спасением редких видов птиц от полного исчезновения.

3 и 6 декабря зрителям будет предложена кинокартина «Небесная команда» Владимира Аленикова. Это российская спортивная драма, рассказывающая о хоккейной команде «Локомотив Ярославль» и её преданных болельщиках.

Завершатся кинодни показами мультфильмов для детей с сурдопереводом: «Малыш и Карлсон» и «Зима в Простоквашино». 9 и 10 декабря состоится показ мультфильма «Литл Гром».

Акцию также поддержит детский центр «Экият». 1 декабря здесь пройдет мультурок с показом мультфильма «Веселая ферма».