В Казани пройдут Академический форум и встречи министров стран БРИКС

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В Казани пройдут Академический форум и встречи министров науки, технологий и инноваций, культуры, связи стран БРИКС. Эти мероприятия запланированы в период проведения саммита БРИКС. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В плане мероприятий есть ряд различных форумов и встреч на уровне министерств и ведомств. Академия готовится к участию в мероприятиях. Это еще один повод, чтобы популяризировать нашу науку», – сказал спикер.

Минниханов добавил, что для популяризации науки планируется запуск специальной программы «Белемсар». «Ее основной задачей станет продвижение науки и республиканских проектов и технологий с одной стороны, а с другой – повышение узнаваемости и академической репутации наших ключевых вузов, научных школ и институтов развития», – уточнил он.

Кроме того, по словам спикера, планируется создать регулярную телепрограмму «Балкыш». Она будет освещать наиболее значимые научно-технологические достижения вузов, академических и промышленных организаций Татарстана.