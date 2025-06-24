В Казани пройдет завершающий концерт тура «От Победы к Победе» группы «Добробат»

25 июня в Казани состоится бесплатный финальный концерт масштабного музыкального тура «От Победы к Победе» группы «Добробат» — коллектива, в составе которого выступают ветераны специальной военной операции. Проект реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ.

Тур стартовал в городах Татарстана и уже прошел с аншлагами в Чистополе, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. Концерт приурочен к важным памятным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Выступления группы «Добробат» вызывают сильный эмоциональный отклик у зрителей. Многие приходят с фотографиями родственников, погибших в боях за Родину, и приносят цветы.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов отметил на открытии тура:

«Слушаю песни — и по коже мурашки. Для каждой семьи в этом зале всё это знакомо и близко. Ваше выступление — это доказательство: Россия непобедима!»

Один из ветеранов СВО поделился своими эмоциями:

«То, что вы делаете, имеет эффект пули со смещённым центром тяжести — оно поражает прямо в сердце и проникает глубоко в душу. Победа будет за нами».

Концерт «Добробата» — это больше, чем музыкальное выступление. Это театрализованный спектакль, основанный на реальных историях участников коллектива. Шоу сопровождается ярким видеорядом и современным световым оформлением, придающим событиям на сцене особую выразительность.