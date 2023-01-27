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Ру Тат
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Общество
27 января 2023  14:29
Арсений Каримов

Казань примет заседание Азиатской ассоциации уполномоченных по правам человека

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В феврале этого года в Казани пройдет заседание совета директоров и генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации уполномоченных по правам человека. Об этом на итоговой коллегии омбудсмена РТ рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Это наш шанс обменяться практиками и опытом. Мы должны подготовить предложения по взаимодействию. Попрошу подключиться общественные организации, которые взаимодействуют с уполномоченным по правам человека в Татарстане и Общественной палатой РТ», – обратилась к экспертному совету она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на коллегии уполномоченного по правам человека в Татарстане Фазлеева поручила уделить особое внимание помощи семьям мобилизованных.

#лейла фазлеева #омбудсмен рт
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