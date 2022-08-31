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Ру Тат
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Культура
31 августа 2022  14:16

В Казани пройдет закрытый показ фильма «Начать сначала»

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В казанском торговом центре «Республика» в следующий вторник, 6 сентября, состоится закрытый показ фильма «Начать сначала».

Картина рассказывает о главном тренере сборной России по регби, вернувшемся в родной городок. Ему нужно начать всё сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. 

Однако команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

Режиссер: Ирина Гобозашвили.

Продюсеры: Евгений Черных, Владимир Сычев, Станислав Дружинин, Илья Аксенов.
 
В главных ролях: Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Елена Бирюкова, Владимир Стеклов, Алексей Шевченков, Адам Нехай.

#премьера фильма
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