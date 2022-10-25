В Казани пройдет закрытый показ фильма «Либерея. Охотники за сокровищами»

Завтра, 26 октября, в 19.00 в казанском кинотеатре Синема 5 состоится закрытый показ фильма «Либерея. Охотники за сокровищами».

Согласно сюжету картины, при строительстве Московского метрополитена рабочие находят оклад, подтверждающий легенду о сокровенной библиотеке Ивана Грозного — Либерее. Это загадочное место с секретными документами и рукописями оставалось скрытым от людских глаз много столетий.

Уже в наше время оклад попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы. Молодой человек вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад — это ключ к обнаружению библиотеки. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина.

Чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

В главных ролях — Алексей Серебряков, Тихон Жизневский.

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