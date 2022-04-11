В Казани пройдет закрытый показ фильма «Добро пожаловать в семью»

В среду, 13 апреля, в кинотеатре «Синема 5» (ТРЦ «Парк Хаус») пройдет закрытый показ фильма «Добро пожаловать в семью».

Криминальная комедия позиционируется, как история о взаимоотношениях между детьми и родителями, о том, как порой не просто сделать выбор и смириться с выбором своих детей.

По сюжету, главный герой влюбляется в дочь «крестного отца». На этом повороте и строится вся драматургия фильма.

Актриса Светлана Камынина впервые сыграет роль в жанре криминальная комедия. По её словам, любовь – это космическое чувство, которое не делает различий между социальными слоями, возрастом, национальностью и цветом кожи.

В главных ролях снялись: