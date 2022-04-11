В Казани пройдет закрытый показ фильма «Добро пожаловать в семью»
В среду, 13 апреля, в кинотеатре «Синема 5» (ТРЦ «Парк Хаус») пройдет закрытый показ фильма «Добро пожаловать в семью».
Криминальная комедия позиционируется, как история о взаимоотношениях между детьми и родителями, о том, как порой не просто сделать выбор и смириться с выбором своих детей.
По сюжету, главный герой влюбляется в дочь «крестного отца». На этом повороте и строится вся драматургия фильма.
Актриса Светлана Камынина впервые сыграет роль в жанре криминальная комедия. По её словам, любовь – это космическое чувство, которое не делает различий между социальными слоями, возрастом, национальностью и цветом кожи.
В главных ролях снялись:
- Владимир Сычев
- Светлана Камынина
- Пётр Буслов
- Кристина Строителева
- Вячеслав Морозов