В Казани пройдет ярмарка вакансий в сфере экологии и охраны природы

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Ярмарка вакансий «Заповедный Татарстан», которая познакомит молодежь с профессиями и возможностями трудоустройства в природоохранной сфере, состоится в Казани 17 октября. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 в торговом центре «МЕГА» и станет завершающим этапом одноименного эколого-просветительского проекта региональной молодежной экологической общественной организации «Будет чисто», сообщает пресс-служба Министерства экологии РТ.

Проект «Заповедный Татарстан» направлен на развитие экологической культуры среди молодежи и привлечение добровольцев к работе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

С февраля по апрель 2026 года в рамках проекта прошла кадровая школа по заповедному делу. В ней участвовали 40 школьников и студентов из Татарстана. Летом 54 волонтера применили полученные знания на практике во время экологических выездов в три заказника республики – «Степной», «Кичке-Тан» и «Чистые луга».

На ярмарке молодежь познакомят с востребованными специальностями и возможностями профессионального развития в сфере охраны природы. В программу войдут научно-популярные лекции и экологические квизы, посвященные особо охраняемым природным территориям.

Представители учебных заведений, ООПТ и государственных учреждений расскажут участникам о востребованных профессиях, стажировках и открытых вакансиях. Также на мероприятии покажут фильм о заказниках Татарстана и наградят самых активных участников проекта.

К участию приглашают старшеклассников и студентов, которые должны объединиться в команды по пять человек. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию до 14 октября 2026 года.

При этом посетить научно-популярные лекции и принять участие в экологическом квизе смогут все желающие независимо от командной регистрации. Для этого достаточно зарегистрироваться на месте проведения ярмарки.

Проект «Заповедный Татарстан» реализует организация «Будет чисто» совместно с ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник». Инициатива проходит при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и на средства гранта Президента России, предоставленного Президентским фондом природы. Проект также реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».