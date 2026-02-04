В Казани пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В столице Татарстана состоится ярмарка вакансий для участников специальной военной операции. В ней примут участие более 25 работодателей. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Принято решение провести 26 февраля, если дата не поменяется, в НКЦ ярмарку вакансий для участников СВО. Приглашаем посетить», – сказала она.

Тазетдинова отметила, что на сегодняшний день в республике 545 работодателей готовы предоставить 4 тыс. рабочих мест. «Спектр широкий», – подчеркнула она.