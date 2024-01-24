В Казани пройдет ярмарка вакансий для участников спецоперации и членов их семей

Завтра, 25 января, Центр занятости населения столицы Татарстана организует ярмарку вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Пришедшие на ярмарку смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий Казани, подробнее узнать об имеющихся вакансиях и получить направление для трудоустройства. Также им будут предложены вакансии, внесенные к тому моменту в компьютерную базу данных.

Кроме того, специалисты службы занятости проконсультируют гостей мероприятия по вопросам труда и занятости, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профориентации, открытия собственного дела, отмечают в ведомстве.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Казань, ул. Гагарина, д. 46. Она будет проходить с 10 до 12 часов.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.