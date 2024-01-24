Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани пройдет ярмарка вакансий для участников спецоперации и членов их семей
Завтра, 25 января, Центр занятости населения столицы Татарстана организует ярмарку вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Пришедшие на ярмарку смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий Казани, подробнее узнать об имеющихся вакансиях и получить направление для трудоустройства. Также им будут предложены вакансии, внесенные к тому моменту в компьютерную базу данных.
Кроме того, специалисты службы занятости проконсультируют гостей мероприятия по вопросам труда и занятости, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профориентации, открытия собственного дела, отмечают в ведомстве.
Ярмарка вакансий состоится по адресу: Казань, ул. Гагарина, д. 46. Она будет проходить с 10 до 12 часов.
Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»