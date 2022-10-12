В Казани пройдет ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста

14 октября в Московском районе Казани пройдет ярмарка вакансий, где будут представлены свободные рабочие места для горожан предпенсионного возраста. Об этом сообщается на портале государственной службы занятости РТ.

Мероприятие пройдет с 10 утра и до 12 часов дня по адресу: улица Гагарина, 46. Для предотвращения распространения коронавируса гражданам рекомендуется надеть защитные маски. Подробности можно узнать по телефону +7 (843) 564-38-32.

Кроме того, на мини-ярмарку 20 октября приглашает и Центр занятости населения Вахитовского района города. Посетители смогут узнать о свободных рабочих местах, в том числе для пожилых людей, получить содействие в трудоустройстве, проконсультироваться по вопросам трудового законодательства со специалистами. Мероприятие пройдет с 9 и до 11 часов утра по адресу: улица Качалова, 77. Подробности можно узнать по телефону 8 (843) 277-40-51.