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В Казани пройдет ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества
В агропромпарке «Казань» 28 сентября пройдет Республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Свою продукцию представят муниципальные районы и образовательные организации Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«Каждый муниципальный район представит свою экспозиционную площадку совместно с колледжами и техникумами, предприятиями, школами и учреждениями дополнительного образования», — отметили в министерстве.
Горожане по доступным ценам смогут приобрести выпечку, зерновые культуры, консервированную, плодоовощную и молочную продукцию, мед, яйца, а также изделия из дерева, декоративно-прикладного творчества, из металла, швейные изделия. На ярмарке также будут представлены поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.
Учащиеся и творческие коллективы районов республики выступят с номерами художественной самодеятельности.
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