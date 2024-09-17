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Общество 17 сентября 2024 18:42

В Казани пройдет ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества

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В агропромпарке «Казань» 28 сентября пройдет Республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Свою продукцию представят муниципальные районы и образовательные организации Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Каждый муниципальный район представит свою экспозиционную площадку совместно с колледжами и техникумами, предприятиями, школами и учреждениями дополнительного образования», — отметили в министерстве.

Горожане по доступным ценам смогут приобрести выпечку, зерновые культуры, консервированную, плодоовощную и молочную продукцию, мед, яйца, а также изделия из дерева, декоративно-прикладного творчества, из металла, швейные изделия. На ярмарке также будут представлены поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.

Учащиеся и творческие коллективы районов республики выступят с номерами художественной самодеятельности.

#город мастеров #сельхозярмарка
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