В Казани пройдет хоккейный турнир с участием ОАЭ, Кувейта и других исламских стран

Хоккейные команды из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана, объединённая команда Алжира, Египта, Ливана и Марокко, а также сборная Татарстана примут участие в международном турнире среди исламских стран.

Матчи пройдут с 13 по 19 января в Казани на льду «Дворца спорта». Решение о проведении соревнований было принято на международном саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

В женском зачёте сыграют представительницы ОАЭ, Кувейта, Татарстана и объединённая команда Омана и Бахрейна.

По словам исполнительного директора ХК «Ак Барс» Мансура Усманова, для Татарстана будет честью представлять великий российский хоккей в странах исламского мира.

«Мы рады, что решения казанского саммита "Россия — Исламский мир" реализуются в разных отраслях, в том числе в спорте. Для нас в Татарстане будет большой честью представлять великий российский хоккей в странах исламского мира. Очень приятно, что общая вера и спорт сближают нации и помогают выстраивать партнёрские отношения между государствами. Надеемся, что этот турнир станет только началом долгосрочного сотрудничества и поможет развитию мужского и женского хоккея в странах Ближнего Востока и Северной Африки», — приводит слова Усманова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что сегодня «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом» в Казани в рамках предсезонного турнира Кубок Танеко. Начало встречи в 16:30.