Один из предыдущих Всероссийских сходов предпринимателей татарских сел

В столице Татарстана с 29 по 31 марта пройдет XIV Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Этот форум посетят более 900 участников из 37 регионов России.

Среди участников схода будут представители малого бизнеса, главы фермерских хозяйств, владельцы подворий и сотрудники органов государственной власти. Мероприятие станет важной площадкой для обмена опытом и обсуждения вопросов развития сельских территорий.

В первый день схода запланирована работа дискуссионных площадок. Торжественное открытие форума состоится в Академии наук РТ.

«Основные темы [дискуссионных площадок] – это, конечно, животноводство и растениеводство, но есть и другие виды хозяйствования, вопросы кооперации, использование маркетплейсов, формирование национального бренда через продукцию, подготовка кадров», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Одной из центральных тем схода в этом году станет индустрия халяль. Так или иначе данная тема звучит каждый год, но в этом году, с созданием рабочей группы под председательством Василя Шайхразиева, индустрия халяль вышла в Татарстане на новый уровень, считает Шакиров.

Во второй день схода участники отправятся в Тукаевский и Сармановский районы республики. Вечером гостей форума будет ждать культурная программа в театре Тинчурина.

Заключительный день схода пройдет в ГТРК «Корстон» при участии Раиса РТ Рустама Минниханова. Помимо итогового пленарного заседания, делегаты смогут посетить выставку-ярмарку продукции и товаров народных промыслов регионов России.

Форум уделяет особое внимание вопросам ответственности бизнеса и укреплению единства татарского мира. Мероприятие служит площадкой для поддержки, знакомства и взаимного обмена опытом между татарскими предпринимателями. Особое внимание уделяется инициативам, связанным с сохранением культурных традиций, поддержкой молодежи и реализацией социальных проектов.

«Обеспечение жизнедеятельности в селах – за предпринимательством. И нас интересуют не холдинги, а небольшие компании, колхозы, которые еще остались живы, семейные фермы», – считает Данис Шакиров.

Всемирный конгресс татар проводит значительную организационную работу по сохранению и развитию татарских сел. Учрежденная в 2008 году Всероссийская общественная организация «Татарские села России» прошла регистрацию в Министерстве юстиции РФ. В ее работу вовлечены успешные сельские предприниматели различных регионов страны, представляющие перспективные направления сельского бизнеса.

По инициативе Раиса Республики Татарстан в 2012 году Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар и Всероссийская общественная организация «Татарские села России» организовали Всероссийский сход предпринимателей татарских сел – очередной этап развития сельских территорий.

«Мы не приглашаем татарских предпринимателей только потому, что они татары или предприниматели. Если татарин-предприниматель возрождает свое село, часть своей прибыли направляет на сохранение национальной идентичности татарского народа в том или ином регионе – это показатель того, что он действительно участвует в татарском движении», – пояснил Шакиров.

За последние годы в рамках Всемирного конгресса татар создана база данных около 4200 татарских сел России.