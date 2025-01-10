В Казани пройдет X Всероссийская научная конференция учащихся им. Н. И. Лобачевского

КФУ приглашает принять участие в X Всероссийской (с международным участием) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского.

Как сообщает пресс-служба казанского университета, конференция пройдет в два этапа: отборочный – с 13 января по 10 февраля 2025 года (прием исследовательских работ) и заключительный – с 28 по 30 марта 2025-го (публичная защита работ на базе КФУ в Казани).

Конференция проводится для учащихся 4-11 классов и обучающихся по программам среднего профессионального образования не старше 18 лет. На конференцию представляются работы, выполненные в областях естественно-научных и гуманитарных знаний, соответствующих основным научным направлениям КФУ.

В работе экспертных советов конференции принимают участие ведущие ученые и специалисты Казанского федерального университета.

Участники, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами I, II, III степеней. Тезисы лучших работ учащихся публикуются в сборнике тезисов конференции. Научные руководители дипломантов награждаются грамотами от учредителей конференции.

В рамках конференции также пройдет круглый стол для педагогов «Одарённые школьники: выявление, поддержка и развитие. Современные инновационные практики и технологии». Работа круглого стола состоится 29 марта 2025 года. Подробнее - на сайте.