В Казани пройдет выставка картин из акварели «Жизнь в красках»

28 августа в 17:00 открывается персональная выставка Ильяса Айдарова «Жизнь в красках», на которой представят акварельные полотна автора. Экспозиция выставки принимает гостей в галерее Дом-Аrt (ул. Некрасова, 32).

Как сообщают организаторы выставки, гости смогут увидеть архитектурные и не архитектурные пейзажи, жанровые зарисовки, которые помогут посетителям посмотреть на старые улицы и почувствовать атмосферу ушедшего времени.

«Картины словно романтические новеллы, такие близкие, будто знакомые нам с детства и архитектурные образы, со свойственным художнику чувством формы, пространства и безошибочным чувством меры», — говорится в сообщении.

Автор картин Айдаров родился в Казани в 1956-м. Позже по стопам своего отца поступил и окончил Московский Архитектурный Институт. За свои успехи в творчестве он был удостоен званий «Заслуженного художника России» и «Народного художника Республики Татарстан», а также награждён другими наградами в области искусства.

Еще за вклад в дело распространения мусульманских, духовных и культурных традиций, многогранное художественное творчество, создание серии «Мечети России» награждён Советом Муфтиев России медалью «За духовное единение» и Орденом Почёта «Аль-Фахр» II степени.

Также Айдаров является академиком Российской академии художеств, членом Союза архитекторов СССР, членом Международной Федерации художников ЮНЕСКО, членом Союза художников РТ, членом Союза Художников России (МОСХ), членом Союза Художников Москвы (МСХ).

За беспрецедентную выставку в космосе на борту МКС был удостоен чести занесения в Книгу Рекордов Гиннеса (Российское отделение).

Фото: Дом АРТ