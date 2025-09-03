В Казани пройдет выставка-фестиваль «День садовода»

На ярмарочной площади Агропромышленного парка «Казань» 6 сентября пройдет выставка-фестиваль садоводческих и огороднических хозяйств Татарстана «День садовода – 2025», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мероприятие проводится для популяризации садоводства и огородничества. Оно направлено на формирование позитивного образа садовода, который позиционируется как активный, трудолюбивый человек, ведущий здоровый образ жизни», – говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут приобрести продукцию садоводческих некоммерческих товариществ. Кроме того, можно будет принять участие в мастер-классах по созданию закладок из сухоцветов, свечей из вощины, шкатулок, декорированию кашпо и рисованию на спилах дерева.

Для гостей праздника будет организована развлекательная программа с участием звезд татарской эстрады.