news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 сентября 2025 17:44

В Казани пройдет выставка-фестиваль «День садовода»

Читайте нас в
Телеграм

На ярмарочной площади Агропромышленного парка «Казань» 6 сентября пройдет выставка-фестиваль садоводческих и огороднических хозяйств Татарстана «День садовода – 2025», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мероприятие проводится для популяризации садоводства и огородничества. Оно направлено на формирование позитивного образа садовода, который позиционируется как активный, трудолюбивый человек, ведущий здоровый образ жизни», – говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут приобрести продукцию садоводческих некоммерческих товариществ. Кроме того, можно будет принять участие в мастер-классах по созданию закладок из сухоцветов, свечей из вощины, шкатулок, декорированию кашпо и рисованию на спилах дерева.

Для гостей праздника будет организована развлекательная программа с участием звезд татарской эстрады.

#день садовода #выставка-ярмарка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025