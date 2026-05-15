В Казани пройдет выставка детских лагерей Татарстана

Выставка детских лагерей Татарстана состоится 19 мая в Национальной библиотеке республики. Мероприятие организуют в преддверии летней оздоровительной кампании, чтобы помочь родителям выбрать подходящий вариант отдыха для детей.

На площадке будут представлены ведущие детские оздоровительные центры Татарстана. Посетители смогут пообщаться с организаторами смен, узнать о программах летнего сезона 2026 года, профильных направлениях и возможностях круглогодичного отдыха.

Особое внимание организаторы намерены уделить вопросам безопасности, условиям пребывания детей и критериям выбора надежного лагеря.

Для юных гостей подготовят мастер-классы и интерактивные активности, которые позволят познакомиться с атмосферой лагерной жизни и попробовать себя в новых занятиях.

«Выставка детских лагерей – это уникальная возможность для родителей получить всю необходимую информацию из первых уст, а для детей – попробовать себя в новых активностях и почувствовать атмосферу лагеря. Мы уверены, что такие мероприятия помогают сделать летний отдых интересным и полезным», – отмечают организаторы.

Выставка пройдет 19 мая с 9:30 до 14:00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан по адресу: улица Пушкина, 86.