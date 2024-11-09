В Казани организуют выставку Russia China Expo

В столице Татарстана 14-15 ноября пройдет второй Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Мероприятия проведут на территории МВЦ «Казань Экспо». Как сообщают организаторы, в рамках форума состоятся две выставки, посвященные торгово-экономическим отношениям между Россией и Китаем.

Важной частью форума станет выставка Russia China Expo, которая станет платформой для обсуждения двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем в контексте масштабных инициатив и проектов с государственным участием, а также новых бизнес-ориентированных форматов сотрудничества. На ней участники смогут познакомиться с основными трендами и перспективами совместной работы двух стран, что сделает выставку важным событием для укрепления экономических связей.

На Международной выставке Russia China Expo запланировано 35 экспонентов и более 80 соэкспонентов. На ней примут участие различные компании, в том числе татарстанские.

Еще на выставке будет организована специальная B2B зона, где 20 комфортабельных столов станут площадкой для встреч бизнес-партнеров, стремящихся установить новые связи и провести продуктивные переговоры. Участники смогут приглашать своих потенциальных партнеров на встречи, а также воспользоваться услугами переводчиков и фотографов для комфортного общения и запечатления важных моментов. B2B зона предоставляет уникальную возможность найти новых партнеров и клиентов, заключить выгодные контракты и получить ценные инсайты о рынке.

На 15 тыс. м² выставочной площади в Казани будут представлены самые свежие решения для бизнеса, передовые технологии, соучаствующее проектирование и опыт других стран.

Также на форуме представят стенд, на котором гости смогут ознакомиться с финансовыми инструментами для внешнеэкономической деятельности, получить консультации от экспертов по валютному законодательству, узнать о способах снижения рисков и затрат при работе с зарубежными партнёрами и цифровых решениях.

Помимо этого, на той же площадке пройдет выставка Coffee Tea Cacao Expo, посвященная индустрии кофе, чая, какао и шоколада. Более 6 тыс. профессионалов, включая поставщиков, производителей и владельцев кофеен, соберутся для презентации инновационных решений и новых продуктов.

Среди всего прочего гостям представят китайские внедорожники премиум-класса, на которых можно будет пройти тест-драйв при наличии водительских прав.