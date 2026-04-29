Культура 29 апреля 2026 22:00

В Казани пройдет вторая встреча по изучению старотатарского языка

Языковой клуб «Миллиард.Татар» объявил о второй встрече по изучению старотатарского языка и арабицы, сообщили организаторы.

Занятия помогут тем, кто хочет изучить свою родословную, поскольку почти все метрики начала XX века написаны на старотатарском. Кроме того, полученные знания станут хорошей базой для дальнейшего изучения арабского алфавита и логики языка.

Согласно сообщению, преподавателем выступит кандидат исторических наук, ученик академика Миркасыма Усманова Ильяс Мустакимов.

Всего запланировано пять встреч, которые охватят май и начало июня. Обучение будет проходить по пособию «Алифба» 1935 года, изданному в Хельсинки для обучения финских татар. Каждое занятие продлится 90 минут.

Вторая встреча состоится 5 мая в здании АО «Татмедиа» (Декабристов, 2) на первом этаже. Начало в 18:00.

