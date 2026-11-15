В Казани пройдет всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов МВД

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

XXI Всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов на Кубок министра внутренних дел Татарстана пройдет с 16 по 21 ноября в Казани. Соревнования посвятят памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева, сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

В турнире примут участие 12 команд из российских регионов, республик Поволжья, а также сборные «Динамо» ФСИН России и МВД Таджикистана. За годы проведения соревнования стали международными: в 2019 году впервые в них выступила команда из Таджикистана.

Турнир впервые провели в 2007 году по инициативе прежнего министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова, который сейчас возглавляет Администрацию Раиса республики. Соревнования посвящены памяти Салиха Япеева, руководившего МВД ТАССР и республиканским спортивным обществом «Динамо» в течение 25 лет.

За всю историю турнира команда «Динамо-МВД» Татарстана становилась чемпионом 14 раз. Дважды кубок выигрывали динамовцы Самарской области, по одному разу – команды Оренбургской области, ФСБ России («Отдушина»), Набережных Челнов и Пермского края.

В разные годы в соревнованиях участвовали руководители правоохранительных органов, представители спортивных организаций и известные волейболисты, в том числе Асгат Сафаров, Виктор Комогоров, Владислав Сатинаев, Вадим Хамутских и Руслан Олихвер.

Торжественное открытие турнира состоится 17 ноября в 10:00 в спорткомплексе «Динамо» на улице Горького, 10А. Матчи также будут проходить в спортивном центре «Динамо» в поселке Мирный.

На предварительном этапе команды сыграют в двух подгруппах. Полуфиналы запланированы на 19 ноября, финальные матчи – на 20 ноября. В этот же день с 15:00 до 19:00 пройдет награждение победителей и призеров. Отъезд участников запланирован на 21 ноября.