В Казани пройдет Всероссийский турнир по боксу среди IT-специалистов

В октябре в Казани пройдет турнир по боксу среди специалистов IT-отрасли со всей страны. Сначала они будут защищать свои профессиональные проекты, а затем сойдутся в поединках на боксерском ринге. Мероприятия пройдет на базе нового IT-парка имени Рамеева. Об этом «Татар-информу» сообщил президент федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«IT-специалисты хотят связать бокс со своими профессиональными навыками. Сначала они устраивают соревнования по интеллектуальному направлению, а затем будут выходить на ринг. Будет сначала бой умов, а затем бокс. Мероприятие пройдет в октябре», — отметил собеседник.

Всего будет три этапа: питчинг проектов, научный спич и боксерский поединок, заключил Игнатьев.

Напомним, что 25 сентября в пройдет Кубок Казанского Кремля по боксу, где в главном бою сойдутся россиянин Умар Саламов и намибиец Викапит Мероро.