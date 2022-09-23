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Ру Тат
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Спорт
23 сентября 2022  16:02
Арсений Каримов

В Казани пройдет Всероссийский турнир по боксу среди IT-специалистов

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В октябре в Казани пройдет турнир по боксу среди специалистов IT-отрасли со всей страны. Сначала они будут защищать свои профессиональные проекты, а затем сойдутся в поединках на боксерском ринге. Мероприятия пройдет на базе нового IT-парка имени Рамеева. Об этом «Татар-информу» сообщил президент федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«IT-специалисты хотят связать бокс со своими профессиональными навыками. Сначала они устраивают соревнования по интеллектуальному направлению, а затем будут выходить на ринг. Будет сначала бой умов, а затем бокс. Мероприятие пройдет в октябре», — отметил собеседник.

Всего будет три этапа: питчинг проектов, научный спич и боксерский поединок, заключил Игнатьев.

Напомним, что 25 сентября в пройдет Кубок Казанского Кремля по боксу, где в главном бою сойдутся россиянин Умар Саламов и намибиец  Викапит Мероро.

#бокс #IT-парк
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