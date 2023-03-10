В Казани пройдет Всероссийский научный форум о наследии Горького и Шаляпина

В Казани, в Музее Горького и Шаляпина, 12 и 13 марта будет проходить Всероссийский научный форум «Горький и Шаляпин: современная культурная парадигма через призму творческого наследия гениев отечественной культуры». Мероприятия форума свободны и бесплатны для всех желающих.

Само событие приурочено к юбилеям – 155-летию писателя Максима Горького (28 марта), 150-летию его друга всемирно известного оперного певца Федора Шаляпина (13 февраля), а также к 85-летию Музея Горького и Шаляпина в Казани.

«Постановление о создании нашего музея вышло в июле 1938 года – совсем скоро, летом нам исполнится 85 лет. Форум проводим именно в эти дни, так как 12 марта 1940 года наш музей открылся и начал работу», – рассказала «Татар-информу» руководитель Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

Жители Казани смогут бесплатно посещать все мероприятия форума, в том числе публичную лекцию «Горький и его эпоха как объект музейной интерпретации…», которую 12 марта в полдень в музее начнет читать кандидат филологических наук, заведующая Музеем Горького Института мировой литературы РАН Светлана Демкина.

В этот же день будет открыта передвижная выставка стендов Орловского объединенного государственного литературного музея имени Тургенева «Андреев и Горький. “Живая классика”», которую казанский Музей Горького и Шаляпина дополнит материалами из своих фондов, пояснила информагентству Гаврилова.

Для участия в форуме в Казань приедут исследователи из Москвы, Нижнего Новгорода, Орла, Курска, Ижевска, Елабуги, объединив филологов, историков, музыковедов, искусствоведов, краеведов, в том числе представителей Московского, Курского, Удмуртского, Казанского университетов, членов Межрегионального Шаляпинского центра из Москвы, сотрудников музеев в Москве – Музея Горького Института мировой литературы, филиалов Музея имени Даля, Музея Льва Толстого, Бахрушинского музея.

Специалисты обсудят актуальность наследия Горького и Шаляпина, поговорят о дружбе двух гениев русской культуры и малоизвестных страницах их жизни, расскажут, как в казанской прессе 1906 года освещали поездку Горького в США, и, конечно, поделятся опытом презентации наследия Горького и Шаляпина в музеях России.

Форум, подчеркивают в Музее Горького и Шаляпина, продолжает традицию проведения научных сессий, заложенную музеем более восьмидесяти лет назад: с 1942 года здесь проходят горьковские конференции, с 1973 – шаляпинские.

Подробное расписание мероприятий форум необходимо уточнить в Музее Горького и Шаляпина.