В Казани пройдет Всероссийский молодежный форум по борьбе с коррупцией

9 декабря в Казани стартует Всероссийский молодежный форум по борьбе с коррупцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать — не взять!» Алена Лапенкова.

«Осенью мы посетили вузы, пообщались со студентами, которые рассказали о проблемах, которые их беспокоят. Форум в этом году обещает быть интересным и ярким. Он пройдет в IT-парке», — отметила спикер.

В форуме примут участие 250 человек из Татарстана, Мурманской, Воронежской и Ульяновской областей.

Гостями форума станут замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.