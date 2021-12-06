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Происшествия
6 декабря 2021  11:25
Елена Саляхова

В Казани пройдет Всероссийский молодежный форум по борьбе с коррупцией

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9 декабря в Казани стартует Всероссийский молодежный форум по борьбе с коррупцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать — не взять!» Алена Лапенкова.

«Осенью мы посетили вузы, пообщались со студентами, которые рассказали о проблемах, которые их беспокоят. Форум в этом году обещает быть интересным и ярким. Он пройдет в IT-парке», — отметила спикер. 

В форуме примут участие 250 человек из Татарстана, Мурманской, Воронежской и Ульяновской областей.

Гостями форума станут замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

#коррупция #противодействие коррупции
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