В Казани пройдет Всероссийский конкурс «Лидеры XXI века»

В сентябре в Казани пройдет конкурс среди лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Мероприятие пройдет в рамках полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Представители детского и молодежного движения Республики Татарстан неоднократно становились победителями конкурса в различных номинациях, а Казань, по отзывам участников, экспертов и организаторов, является одной из лучших площадок, на которых проводился финал события.

Дважды всероссийский конкурс «Лидер XXI века» уже проходил в Казани — в 2008 и 2017 годах. Благодаря поддержке Правительства Республики Татарстан федеральный этап конкурса собрал в Казани в 2008 году более 100 представителей из 52 регионов России, в 2017 году — более 300 человек из 65 регионов страны. Ожидается, что в этом году его участниками станут более 500 лидеров детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся в 8 — 10-х классах

Победители соревнований получат возможность стать финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получить уникальные призы от его организаторов и партнеров.