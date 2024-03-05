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В Казани пройдет всероссийский конкурс чтецов Корана среди девушек
С 9 по 10 марта в Казани состоится II Всероссийский конкурс «С любовью к Корану». Свои знания в заучивании Священного писания покажут девушки, рассказали в Духовном управлении мусульман Татарстана.
Мероприятие состоится в Центре подготовки хафизов Корана Казанского исламского университета. Конкурс нацелен на повышение уровня знаний Корана среди мусульманок и мотивации для дальнейшего совершенствования.
Чтицы выступят в четырех номинациях: знание двух, трех, восьми либо 15 джузов. Первая из них предназначена для участниц в возрасте до 14 лет.
«Конкурс будет проходить в два этапа: отборочный тур пройдет 9 марта, а основной этап и награждение победителей состоится 10 марта», — уточнили в ДУМ Татарстана.
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