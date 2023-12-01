В Казани пройдет Всероссийский форум для предпринимателей «Бизнес во благо»

Всероссийский форум «Бизнес во благо» пройдет в Казани, в КРК «Пирамида», в понедельник, 4 декабря. В нем примут участие предприниматели со всей России, а также представители органов государственной власти, члены попечительских советов благотворительных фондов и организаций.

Форум проводится для диалога кооперации предпринимателей-благотворителей по вопросам общественно значимых инициатив и развития бизнеса Татарстана, а также сбора средств для подопечных «Приюта человека». Форум организован сообществом предпринимателей-благотворителей «Меценаты», сообщают организаторы.

В рамках форума состоится панельная дискуссия «Диалог во благо». Ее темой станет «Точки пересечения стратегических целей бизнеса и государства в области благотворительности».

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте https://mecenatrf.ru/forum/.