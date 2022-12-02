Всероссийский фестиваль тхэквондо и паратхэквондо ВТФ пройдет в Казани

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В воскресенье, 4 декабря, в казанском Центре бокса и настольного тенниса пройдет Всероссийский открытый фестиваль тхэквондо и паратхэквондо ВТФ среди лиц с ограниченными возможностями.

Предстоящий турнир посвящен столетию Всероссийского общества «Динамо», столетию со дня образования Чеченской Республики и памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Для участия в фестивале заявились 13 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, а также из Воронежской, Ульяновской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и Пермского края.

В программу мероприятия входят соревнования среди спортсменов в двух классах инвалидности — К41 и К44, а также командные соревнования по правилам ТК-5.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на полдень 4 декабря. Программа соревнований начнется с 10 часов утра.

Паратхэквондо — это вид спорта для людей, имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата. Первый чемпионат мира по паратхэквондо прошел в 2009 году. Основное отличие от правил традиционного тхэквондо — запрет ударов в голову.