Фото: © организаторы фестиваля

С 19 по 21 марта 2025 года в Казани пройдет Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на популяризацию национального культурного наследия и поддержку юных талантов в области классической музыки.

Как сообщают организаторы фестиваля, Казань станет пятым городом, который примет музыкальный марафон, который стартовал в октябре 2024 года в Пскове и завершится в июне 2025 года в Кисловодске.

«Фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на объединение регионов России под эгидой великого музыкального наследия нашей страны. Мы уже провели фестиваль в Пскове, Москве, Санкт-Петербурге и Уфе и видим, насколько богата наша страна юными талантами и как важно помогать подрастающему поколению музыкантов расти профессионально и расширять свой концертный опыт. Казань сегодня является одной из культурных столиц, и я рада, что в музыкальной программе наряду с произведениями русских классиков будут представлены национальные произведения», – отметила президент Фонда, художественный руководитель Фестиваля, Мисс Вселенная, заслуженная артистка РФ Оксана Федорова.

Фестиваль в столице Татарстана приурочен к Дням рождения двух великих классиков – Н. А. Римского-Корсакова (18.03.1844 г.) и М. П. Мусоргского (21.03.1839 г.). Программа включает кинопоказ, творческие встречи и мастер-классы, а также концерты с участием юных талантов республики и артистов большой сцены.

Открытие Фестиваля состоится 19 марта в формате кинопоказа фильма «Музыкальное путешествие по Москве» в кинотеатре «Мир». Фильм представит Оксана Федорова, выступившая режиссером и ведущей телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», в рамках которого с 2021 по 2023 год выпущены 20 телефильмов о музыкальной истории городов России.

Второй день Фестиваля посвящен юным музыкантам – 20 марта в концертном зале Детской школы искусств №2 пройдет творческая встреча и мастер-класс по вокалу с участием Оксаны Федоровой и амбассадора Фестиваля – солиста Большого театра России Александра Полковникова. После мастер-класса состоится концерт «Юные таланты Татарстана», в котором примут участие победители и финалисты Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» из Казани, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, лауреаты и стипендиаты музыкальных конкурсов из Татарстана. В концертной программе прозвучат произведения Римского-Корсакова, Рахманинова, Прокофьева, а также русские и татарские фольклорные композиции.

Гала-закрытие Фестиваля состоится 21 марта, в День рождения М.П. Мусоргского, в Культурном центре им. А.С. Пушкина в формате благотворительного концерта «Музыкальное путешествие. Посвящение Мусоргскому и Римскому-Корсакову». Оксана Федорова, Александр Полковников и юные таланты – стипендиаты Фонда исполнят знаменитые романсы и арии из опер Римского-Корсакова и Мусоргского, а также произведения Чайковского, Рахманинова и других классиков.

Программа мероприятий фестиваля доступна на сайте музыкальноепутешествие.рф, все мероприятия являются благотворительными и открыты для посещения. Концерты будут транслироваться на федеральном портале культура.рф и на сайте проекта музыкальноепутешествие.рф, что сделает их доступными для самой широкой аудитории.

Фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» объединяет 8 городов России: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Курск, Тверь и Кисловодск станут точками большого музыкального путешествия, в рамках которого в каждом городе в течение 3 дней будут проводиться кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи и концерты. Особое внимание будет уделено талантливым музыкантам, которые делают свои первые профессиональные шаги, – для них Фестиваль станет важной платформой для самореализации. Одна из ключевых задач Фестиваля: объединять города и регионы через культурный обмен, сотрудничество в сфере популяризации музыкального наследия и поддержки юных талантов. Подробнее – на официальной странице фестиваля.

Организаторы Фестиваля: Благотворительный фонд Оксаны Федоровой и Президентский фонд культурных инициатив. Генеральный партнер: ИТ-холдинг Fplus. Партнеры проекта: Российский национальный музей музыки, Российская государственная детская библиотека, Русское музыкальное общество, Культурный центр Елены Образцовой, Рахманиновское общество, Межрегиональный Шаляпинский центр, Центр творчества и саморазвития, «Движение Первых», гостиница «Максим Горький». Информационные партнеры: телерадиоцентр «Орфей», Культура.рф, ИнтерМедиа, Музыка России, RUTUBE, Душевная Москва, Москультура, Образ жизни.Москва.

Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию культурного наследия, духовных и семейных ценностей России, а также патриотическое воспитание молодежи. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений. Подробнее – на официальном сайте фонда.

Культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» реализуется фондом Оксаны Федоровой с 2021 года и направлен на популяризацию национального музыкального наследия и поддержку юных талантов в области академического искусства. Проект объединяет съемку телефильмов о музыкальной истории городов России, Международный конкурс юных музыкантов, проведение концертов и фестивалей с участием как начинающих артистов, так и известных артистов и музыкантов. Идеолог проекта, режиссер и ведущая фильмов – заслуженная артистка России, президент фонда, Мисс Вселенная Оксана Федорова.