В Казани пройдет Всероссийский фестиваль креативных индустрий «ГОРОД-RE’ACTOR»

В Казани с 23 по 24 сентября пройдет всероссийский фестиваль креативных индустрий «ГОРОД-RE’ACTOR». Он охватит несколько площадок города, среди которых экстрим-парк «УРАМ», ДК «Химиков» и арт-пространство WERK, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«На фестивале резиденты этого года продемонстрируют свои проекты в виде выставок фотографий, моды и дизайна, медиа, инсталляций современного искусства и пластических перформансов. Наша цель — объединить творческое сообщество, создать площадку, где можно узнать больше о креативных индустриях, продвигать свои идеи и проекты, находить полезные знакомства для дальнейших коллабораций, черпать вдохновение и получить пользу от лекций приглашенных спикеров», — отметила руководитель арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова.

Основной площадкой фестиваля станет экстрим-парк «УРАМ», где пройдет образовательный блок и дискуссионная программа от приглашенных российских экспертов в сферах креативных индустрий, маркет локальных брендов, выставки от резидентов, мастер-класс по современному танцу, выставки фотографий, медиа, моды и дизайна. В ДК Химиков покажут пластические перформансы резидентов. В Арт-пространстве «Werk» пройдет выставка современного искусства, музыкальная программа, а также ночная программа.

Участие в образовательной программе фестиваля и посещение всех выставок бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Если говорить о программе подробнее, то она будет разделена на несколько тематических блоков:

«Фотография». Экстрим-парк Урам.

Резиденты в период прохождения программы разрабатывали творческие съемки при участии локальных брендов города Казани. На фестивале зрители посмотрят результаты работ в формате фотовыставки, на маркете ознакомятся с продукцией локальных брендов и смогут приобрести что-то для себя.

«Мода и дизайн». Экстрим-парк Урам.

В дизайн-лаборатории Your Yool резиденты исследовали тему татарской локальной идентичности и ее проявление в визуальных образах, формирующих современную дизайн-среду. В рамках выставки будут представлены: цифровой виртуальный плащ, диджитал комикс о татарской идентичности в стиле киберпанка, сайт с png-иллюстрациями татар для архитектурных концепций, диджитал проект инсталляции мечети для Волжской тропы, анимированная сказка «Гөлчәчәк», анимационный didgital-art проект о стихотворении татарского поэта Г.Тукая «Тугантел», виртуальная экспозиция архитектурной керамики.

«Медиа». Экстрим-парк Урам.

Пройдет фото и аудиовыставка проекта «Милләт» — о татарах, живущих за пределами Республики Татарстан, презентация анимационного серии роликов о жизни в лицах грустнокубов, презентация ролика «Ох, цифровая гигиена» о жизни творческих ребят.

«Современное искусство». Арт-пространство WERK.

В рамках лаборатории художники попробовали себя в инсталляции и поэкспериментировали с новыми материалами. Групповая выставка проходит с 7 по 24 сентября 2023 года. Тема выставки «Окончательно растворив сумасшедшие звезды».

«Пластическое искусство». ДК «Химиков».

24 сентября пройдет вечер современной хореографии, где резиденты продемонстрируют 7 работ на разные темы.