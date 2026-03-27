В Казани пройдет Всероссийская неделя детской книги

В Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина в Казани с 28 марта по 5 апреля состоится Всероссийская неделя детской книги – крупнейшая просветительская акция по популяризации чтения среди детей, сообщает Экспертный клуб.

Для Татарстана это событие имеет особое значение: впервые Неделя детской книги состоялась в регионе 26 марта 1946 года. В 2026 году программа приурочена к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, а также к 120-летию поэтессы Агнии Барто.

В рамках акции запланированы творческие встречи с детскими писателями и поэтами, среди которых Рифат Салах, Ленар Шаех, Олеся Феоктистова и Вера Хамидуллина. Участники смогут пообщаться с авторами, услышать чтения и задать вопросы. Для посетителей также подготовят тематические книжные выставки, посвящённые классической и современной детской литературе.

«Полностью поддерживаю проведение акции в Республиканской детской библиотеке. Неделя детской книги – это замечательная традиция, которая проходит ежегодно и неизменно посвящена памяти выдающихся авторов. Сама, по мере возможности, всегда стараюсь посещать эти мероприятия. Как педагог и филолог, убеждена: даже в век цифровых технологий ничто не заменит живого общения с доброй печатной книгой, книгой о детях и для детей. Особенно важно, что в Год единства народов России в Татарстане программу наполнили глубоким смыслом. Уверена, что посетителей в эти дни будет много: ребята придут со своими друзьями, родителями, бабушками и дедушками. И каждый обязательно откроет для себя что-то важное и сокровенное, встретится с увлеченными, талантливыми людьми, а главное – прикоснется к удивительному миру литературы, где соседствуют проверенная временем классика и лучшие современные книги для детей и о детях», – отметила депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по защите семьи Татьяна Ларионова.

«Отличная возможность популяризации чтения среди подрастающего поколения! На протяжении всей недели, уверена, найдется мероприятие на любой вкус и возраст. Детей сейчас не удивишь просто новой книгой, к примеру. Это поколение совсем иначе воспринимает информацию – через визуальный ряд, эмпатию и ассоциации. Такую связь лучше всего выстроить именно в ходе разного рода активностей на тему чтения. Очень популярна сейчас форма работы «Сказкотерапия». В Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ вот уже почти 11 лет мы читаем сказки детям и эта практика лишь набирает обороты. Художественное чтение и слушание увлекают детей и побуждает к уже самостоятельному чтению, что очень важно для формирующейся личности. Ведь именно так закладываются модели поведения, грамотная речь, способность анализировать и писать правильно, что очень важно уже во взрослом возрасте и потом невосполнимо. Благодарю организаторов за большую работу и желаю больше участников!», – сказала член Общественной палаты Республики Татарстан, политолог, педагог Анастасия Исаева.

«Проведение Всероссийской недели детской книги в Казани – это важное событие, которое напоминает: культура чтения формируется с детства и во многом определяет, каким человеком вырастет ребёнок. Лично для меня книга всегда была не просто источником знаний, а способом расширять кругозор, учиться мыслить и принимать решения. Именно через чтение формируется глубина мышления, умение анализировать и видеть больше, чем лежит на поверхности – качества, которые сегодня крайне важны в любой профессии. В своей работе с молодёжью я вижу: у тех ребят, кто читает, выше мотивация, лучше развиты коммуникативные навыки, им проще определяться с будущей профессией. Поэтому такие проекты, как Неделя детской книги – это не только про культуру, но и про будущее. Это вклад в формирование сильного, думающего поколения, которое будет развивать нашу страну», – подчеркнул генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Общественного Совета при Минобрнауки РТ, депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин.

«Я как мама очень поддерживаю идею продвижения мероприятий, связанных с чтением и книгами. В условиях повсеместных гаджетов очень важно мотивировать детей читать и любить книги. Это действительно проблема. Здорово, что есть такие проекты как Неделя детской книги. Обязательно посетим с детьми», — добавила эксперт Алина Гималтдинова.