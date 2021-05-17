В Казани пройдет всероссийская конференция по машиностроению

В столице Татарстана с 18 по 19 мая в международном выставочном зале «Казань Экспо» пройдет всероссийская межотраслевая конференция «Машиностроение: стратегии развития» . Мероприятие будет организовано на площадке III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021», сообщила пресс-служба объединения выставочных компаний «БИЗОН».

Спикерами панельных секций выступят руководители коллегии Военно-промышленной комиссии России, комитетов Госдумы РФ и Союзмаша России. Помимо этого, на мероприятии выступят представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Минпромторга РФ, а также Минпромторга РТ.

Конференция проводится при поддержке Правительства Татарстана. По ее итогам планируется разработка предложений в Правительство России, а также подписание ряда резолюций и соглашений о сотрудничестве.



