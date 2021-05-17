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Ру Тат
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17 мая 2021  04:45
Розалия Хайруллина

В Казани пройдет всероссийская конференция по машиностроению

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В столице Татарстана с 18 по 19 мая в международном выставочном зале «Казань Экспо» пройдет всероссийская межотраслевая конференция «Машиностроение: стратегии развития» . Мероприятие будет организовано на площадке III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021», сообщила пресс-служба объединения выставочных компаний «БИЗОН».

Спикерами панельных секций выступят руководители коллегии Военно-промышленной комиссии России, комитетов Госдумы РФ и Союзмаша России. Помимо этого, на мероприятии выступят представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Минпромторга РФ, а также Минпромторга РТ. 

Конференция проводится при поддержке Правительства Татарстана. По ее итогам планируется разработка предложений в Правительство России, а также подписание ряда резолюций и соглашений о сотрудничестве.


 

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