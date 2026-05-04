В Казани пройдет Военно-спортивный форум «Кубок Победы»

Фото: dinamo.tatarstan.ru

В столице Татарстана на стадионе «Динамо» пройдет Военно-спортивный форум «Кубок Победы», посвященный 81-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие учащиеся специализированных классов Республики Татарстан и Луганской Народной Республики.

В рамках форума будут организованы соревнования по легкой атлетике и служебно-прикладным видам спорта. Последние пройдут в 3 тура: комбинированная эстафета 4 х 200 м, силовое многоборье и сборка-разборка автомата Калашникова.

Кроме того, ветераны «Динамо» совместно с юными воспитанниками возложат цветы к Вечному огню в парке им. Горького. Далее делагация отправится в Музей истории «Динамо» РТ, где присутствующие почтят ветеранов войны и ведущих спортсменов -динамовцев минутой молчания.

Военно-спортивный форум «Кубок Победы» пройдет в Казани 6 мая. Начало программы - в 9:00 мск.