C 12 по 19 марта в Казани пройдет VI Международный органный фестиваль. По приглашению Госакадемического симфонического оркестра РТ в ГБКЗ имени С. Сайдашева выступят известные органисты из разных стран, сообщила пресс-служба оркестра.

«Это миссия оркестра, – подчеркивает художественный руководитель и главный дирижёр ГАСО РТ, руководитель фестиваля, Александр Сладковский, – знакомить жителей республики с самыми лучшими артистами, с интересной, часто впервые звучащей в Казани музыкой. И Органный фестиваль стал неотъемлемой частью нашей концертной стратегии».

В первом концерте фестиваля, 12 марта, примут участие музыканты из Венгрии - Даниэль Шомодьи, который выступит в качестве дирижёра и органиста, а также молодой органист и композитор Питер Силаги.

В этом году исполняется 340 лет со дня рождения И. С. Баха: в программе концерта прозвучат его Токката, Адажио и фуга до мажор, а также Прелюдия и фуга на имя B-A-C-H венгерского классика Ф. Листа, обработка французского композитора М. Дюпре Симфонии Баха из кантаты №29 и знаменитая Симфония №3 (с органом) К. Сен-Санса.

15 марта программу «Пересечения и параллели» представят харизматичная японская органистка Хироко Иноуэ и британский дирижер Джереми Уолкер. Юбилей И.С. Баха отметят исполнением его клавирного Концерта соль минор, а также оркестровых транскрипций его органных опусов, сделанных Э. Элгаром (Фантазия и фуга до минор) и Г. Малером (Сюита для оркестра и органа). Во втором отделении прозвучат Концерт-симфония для органа и оркестра немецкого композитора Х. Фаармана, Четыре симфонические интерлюдии из оперы «Интермеццо» Р. Штрауса и Торжественный и церемониальный марш №1 для органа и оркестра Э. Элгара.

19 марта в Казани выступят народный артист России, органист Владимир Хомяков и лауреат международных конкурсов, дирижер Антон Шабуров. «Диалоги», так названа программа третьего концерта фестиваля, вести будут орган и оркестр, а также немецкие и французские композиторы. В исполнении ГАСО РТ прозвучат Концерт для оркестра в старинном стиле М. Регера, Увертюра соль-минор А. Брукнера, Фантазия-диалог Л. Боэльмана и Симфония №3 Ш. Видора.

«Общение, обмен творческими энергиями – главное, что происходит на Международном органном фестивале в Казани», – считает куратор программы, доктор искусствоведения и органистка Евгения Кривицкая.

Расскажет о музыке и представит участников ведущий фестиваля – актер, режиссер, лауреат премии Москвы и Российской национальной премии «Овация» Пётр Татарицкий.