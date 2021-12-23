В Казани пройдет новогодний «Венский бал»

В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится новогодний концерт. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского погрузит своих слушателей в атмосферу венского бала.

В программе – музыка австрийских, немецких и венгерских классиков XIX-XX веков.

Польки и вальсы Иоганна Штрауса и его сыновей Йозефа, Иоганна и Эдуарда, а также произведения других знаменитых австрийских композиторов, таких как Франц Легар и Франц фон Зуппе, закружат публику в ритмах танцев.

В праздничный вечер также прозвучат увертюры из оперетт Имре Кальмана и Пауля Линке.

За дирижерским пультом – народный артист и заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, почетный профессор Парижской русской консерватории им. С. Рахманинова Владимир Понькин.

Концерт запланирован на 25 декабря. Начало – в 17.00.