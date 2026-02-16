news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 16 февраля 2026 13:00

В Казани пройдет вечер памяти писательницы Дарины Шарифуллиной

Читайте нас в
Телеграм
В Казани пройдет вечер памяти писательницы Дарины Шарифуллиной
Фото: МБУДО "Детская школа искусств №2"

20 февраля в 19:00 в Детской школе искусств №2 Казани состоится вечер памяти писательницы и поэтессы Дарины Шарифуллиной.

Дарина Шарифуллина – автор стихов и прозы, песен и камерных произведений для различных инструментальных составов. В программе прозвучат ее стихи, песни и фрагменты прозы.

В вечере примут участие Заслуженная артистка Республики Татарстан Нури Бурнаш, Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Назифа Хабибуллина (меццо-сопрано), Заслуженная артистка Республики Татарстан Зульфия Курамшина, лауреаты Международных конкурсов Айсылу Сальманова (сопрано), Арсений Майков, Венера Ширяева (вокал, флейта), Гузель Садриева (флейта), Иван Сомов (гитара).

Автором и художественным руководителем вечера выступит Гузель Абульханова – сестра Дарины Шарифуллиной. Обе являются дочерьми известного татарского композитора Шамиля Шарифуллина.

#вечер памяти #детская школа искусств
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026