В Казани пройдет вечер памяти писательницы Дарины Шарифуллиной

Фото: МБУДО "Детская школа искусств №2"

20 февраля в 19:00 в Детской школе искусств №2 Казани состоится вечер памяти писательницы и поэтессы Дарины Шарифуллиной.

Дарина Шарифуллина – автор стихов и прозы, песен и камерных произведений для различных инструментальных составов. В программе прозвучат ее стихи, песни и фрагменты прозы.

В вечере примут участие Заслуженная артистка Республики Татарстан Нури Бурнаш, Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Назифа Хабибуллина (меццо-сопрано), Заслуженная артистка Республики Татарстан Зульфия Курамшина, лауреаты Международных конкурсов Айсылу Сальманова (сопрано), Арсений Майков, Венера Ширяева (вокал, флейта), Гузель Садриева (флейта), Иван Сомов (гитара).

Автором и художественным руководителем вечера выступит Гузель Абульханова – сестра Дарины Шарифуллиной. Обе являются дочерьми известного татарского композитора Шамиля Шарифуллина.