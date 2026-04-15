В Казани пройдет вечер памяти первого татарского профессионального скрипача Гали Зайпина

В «Детской школе искусств №2» Казани 16 апреля в 19:00 состоится вечер, посвященный первому татарскому профессиональному скрипачу Гали Зайпину, сообщили организаторы. Мероприятие пройдет в рамках авторского проекта Гузель Абульхановой «Культура – любовь к миру…», который призван привлечь внимание общественности к выдающимся личностям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

Фото от организаторов мероприятия «Гали Зайпин – инноватор, создатель, творец»

Согласно сообщению, вечер «Гали Зайпин – инноватор, создатель, творец» посвящен личности первого выдающегося татарского профессионального скрипача Гали Мустафовича Зайпина (1875–1918), имя и вклад которого в татарской профессиональной музыке сегодня незаслуженно забыты.

На вечере расскажут о Гали Зайпине и истории татарской фольклористики. Прозвучат аутентичные скрипичные мелодии, обработки народных песен и музыка татарских композиторов-классиков – Дж. Файзи, А. Ключарева, Р. Яхина, С. Сайдашева, Ф. Яруллина, Ш. Шарифуллина.

Исполнители: солист ЦСМ имени С. Губайдуллиной Азат Нургаянов (скрипка), лауреаты международных конкурсов Алина Файзуллина (скрипка), Наиля Абдуллина (скрипка), Наиль Абдуллин (виолончель), Светлана Христофорова (аккордеон), учащиеся классов заслуженного работника культуры РТ Л.М. Добрычевой и Ф.Г. Цугуй, ансамбль «Сидорель». Солисты – лауреаты международных конкурсов Карина Назипова (скрипка) и Гульнара Марданова (виолончель). Художественный руководитель – Алсу Баталова. Концертмейстеры – Виталий Сидоркин, Марина Соколовская, Оксана Курская.

Автор и художественный руководитель проекта – казанская пианистка, продюсер и общественный деятель Гузель Абульханова. Вход свободный.