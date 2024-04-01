В Казани пройдет университетская смена «Движения первых» с участием иностранных гостей

Казань примет одну из университетских смен всероссийского цикла от «Дивжения первых». Мероприятие ориентировочно состоится в августе, в нем примут участие и иностранные гости. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель организации в республике Тимур Сулейманов.

«Мы планируем провести смену совместно с КФУ. У нас есть принципиальное согласование, что в ней поучаствуют гости из других стран. Поэтому мы будем говорить о межкультурном диалоге, проводить различные мастер-классы. Но университетская смена предполагает и большой модуль, связанный с профориентацией и знакомством с образовательными особенностями региона», – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пока не определены конкретные даты смены, сейчас идет согласование с федеральным центром.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.