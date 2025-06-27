В Казани пройдет уникальное антимошенническое уличное шоу «Замочи мошенника»

Фото: АО «ТАТМЕДИА»

В воскресенье, 29 июня, на Фестивальном бульваре в Казани состоится уличное интерактивное шоу «Замочи мошенника» – часть антимошеннической кампании, направленной на повышение осведомленности жителей Татарстана о современных мошеннических схемах.

В программе юмористические стендапы о схемах обмана от StandUp-комика и участника шоу на ТНТ Артура Кабальнова, зона «Замочи мошенника» с водяными шарами, мастер-классы, фотозоны, тату-принтер, силомер «Бей по мошенничеству», раздача брошюр и значков.

Начало: 15:00.

Место: Фестивальный бульвар, г. Казань (рядом со зданием Татмедиа на ул. Декабристов, д.2 и «Чашей»).