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Общество 27 июня 2025 15:24

В Казани пройдет уникальное антимошенническое уличное шоу «Замочи мошенника»

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В Казани пройдет уникальное антимошенническое уличное шоу «Замочи мошенника»
Фото: АО «ТАТМЕДИА»

В воскресенье, 29 июня, на Фестивальном бульваре в Казани состоится уличное интерактивное шоу «Замочи мошенника» – часть антимошеннической кампании, направленной на повышение осведомленности жителей Татарстана о современных мошеннических схемах.

В программе юмористические стендапы о схемах обмана от StandUp-комика и участника шоу на ТНТ Артура Кабальнова, зона «Замочи мошенника» с водяными шарами, мастер-классы, фотозоны, тату-принтер, силомер «Бей по мошенничеству», раздача брошюр и значков.

Начало: 15:00.

Место: Фестивальный бульвар, г. Казань (рядом со зданием Татмедиа на ул. Декабристов, д.2 и «Чашей»).

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