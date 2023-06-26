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В Казани пройдет творческая встреча с автором кулинарных книг Сталиком Ханкишиевым
29 июня в Казани пройдет творческая встреча с телеведущим, известным автором кулинарных книг, фотографом Сталиком Ханкишиевым. Об этом сообщает Национальная библиотека РТ, в которой и состоится мероприятие.
Встреча стартует в 18.30, необходима предварительная регистрация.
«Сталик Ханкишиев — автор кулинарных книг, телеведущий, фотограф, создатель настоящих бестселлеров, победитель многочисленных премий. Победитель конкурса „Gourmand World Cookbook Awards“ в Париже в номинации „Лучшая книга 2012 года о национальной кухне“. Двукратный победитель международного конкурса кулинарных книг „Гурман“: Париж-2013 и Пекин-2014! (кулинарный Оскар)», — рассказали в пресс-службе.
В рамках мероприятия автор передаст свои книги в фонд Национальной библиотеки РТ.
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