В Казани пройдет творческая встреча с автором кулинарных книг Сталиком Ханкишиевым

29 июня в Казани пройдет творческая встреча с телеведущим, известным автором кулинарных книг, фотографом Сталиком Ханкишиевым. Об этом сообщает Национальная библиотека РТ, в которой и состоится мероприятие.

Встреча стартует в 18.30, необходима предварительная регистрация.

«Сталик Ханкишиев — автор кулинарных книг, телеведущий, фотограф, создатель настоящих бестселлеров, победитель многочисленных премий. Победитель конкурса „Gourmand World Cookbook Awards“ в Париже в номинации „Лучшая книга 2012 года о национальной кухне“. Двукратный победитель международного конкурса кулинарных книг „Гурман“: Париж-2013 и Пекин-2014! (кулинарный Оскар)», — рассказали в пресс-службе.

В рамках мероприятия автор передаст свои книги в фонд Национальной библиотеки РТ.