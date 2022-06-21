В Казани пройдет третий этап командного турнира по профессиональному боксу «Кубок Победы»

Фото: ИА " Татар - информ"

С 1 по 3 июля, в столице Татарстана пройдет третий этап командного турнира по профессиональному боксу «Кубок Победы». В турнире примут участие шесть команд: «Сибирь» (Сибирский и Дальневосточный федеральные округи), «Кама» (Уральский и Приволжский ФО), «Сталинград» (Южный и Северо-Кавказский ФО), «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва). В состав команд вошли первые номера сборной России и Республики Беларусь.

«У жителей и гостей Казани будет прекрасная возможность стать очевидцами захватывавших поединков боксёров, лидеров сборной России. Учитывая санкционные ограничения и нехватку международных турниров для спортсменов России, и Белоруссии, Федерации бокса России организовывает такие масштабные соревнования по профессиональному и олимпийскому боксу внутри нашей страны с приглашением спортсменов из стран СНГ. Для мастеров российского бокса – это дополнительная мотивация, а для молодых спортсменов — это уникальный шанс воочию увидеть и перенять опыт у лучших из лучших» – прокомментировал предстоящие событие президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генсекретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Турнир будет проходить в пяти весовых категориях. Формула боя: четыре раунда по три минуты. Третий этап пройдет в казанском спортивном комплексе «Баскет – холл». Начало поединков: 1 июля в 22:00 ч. : Сталинград (ЮФО/СКФО) — «Ленинград» (СПБ/СЗФО), 2 июля в 19:00 ч. : «Тула» (ЦФО) —Сибирь (СФО/ДВФО), 3 июля в 17:00 ч. : «Кама» (ПФО/УФО) — Москва (МСК).

Призовой фонд «Кубка Победы» – 20 миллионов рублей. Команда-победитель получит 10 миллионов. Занявшие второе место – 7 миллионов рублей и третье – 3 миллиона рублей.

«Кубок Победы» проходит с 16 июня по 17 июля в пять этапов. Первый этап турнира состоялся в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума. Суперфинал «Кубока Победы», в который выйдут две сильнейшие команды, состоится 30 июля на Красной Площади в Москве.